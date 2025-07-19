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  4. Барса завершила трансфер топового вингера. Фабрицио Романо подтвердил
Англия
19 июля 2025, 17:13 |
1059
0

Барса завершила трансфер топового вингера. Фабрицио Романо подтвердил

Маркус Рэшфорд станет игроком каталонского гранда

19 июля 2025, 17:13 |
1059
0
Барса завершила трансфер топового вингера. Фабрицио Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд станет игроком каталонской «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли устного соглашения. 27-летний футболист присоединится к испанскому гранду на правах аренды с возможностью выкупа.

В ближайшие дни Маркус пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне Маркус Решфорд провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Первую половину кампании он провел в составе «Манчестер Юнайтед», вторую – на правах аренды в «Астон Вилли».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» приближается к подписанию вингера гранда.

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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