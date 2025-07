Барса завершила трансфер топового вингера. Фабрицио Романо подтвердил

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд станет игроком каталонской «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли устного соглашения. 27-летний футболист присоединится к испанскому гранду на правах аренды с возможностью выкупа.

В ближайшие дни Маркус пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне Маркус Решфорд провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Первую половину кампании он провел в составе «Манчестер Юнайтед», вторую – на правах аренды в «Астон Вилли».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» приближается к подписанию вингера гранда.

🚨🔵🔴 BREAKING: Marcus Rashford to Barcelona, here we go! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Verbal agreement in principle between all parties involved with Barça planning for medical tests next days.



Loan deal with buy option, details being finalised today then Man Utd will authorize his travel to Spain. ✈️ pic.twitter.com/Hp4sZNBCRv