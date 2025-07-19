Барса завершила трансфер топового вингера. Фабрицио Романо подтвердил

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд станет игроком каталонской «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли устного соглашения. 27-летний футболист присоединится к испанскому гранду на правах аренды с возможностью выкупа.

В ближайшие дни Маркус пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне Маркус Решфорд провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Первую половину кампании он провел в составе «Манчестер Юнайтед», вторую – на правах аренды в «Астон Вилли».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» приближается к подписанию вингера гранда.