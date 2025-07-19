Финальная стадия. Барселона приближается к подписанию вингера гранда

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Дэвид Орнштейн.

По информации источника, испанский гранд приближается к соглашению по аренде 27-летнего футболиста. Сделка находится на финальной стадии.

У каталонской клуба будет опция выкупа.

В прошедшем сезоне Маркус Рэшфорд провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Первую половину кампании он провел в составе «Манчестер Юнайтед», вторую – на правах аренды в «Астон Вилле».

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль за сутки принес «Барселоне» 10 млн евро.