Финальная стадия. Барселона приближается к подписанию вингера гранда
Маркус Рэшфорд может стать игроком «Барселоны»
Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Дэвид Орнштейн.
По информации источника, испанский гранд приближается к соглашению по аренде 27-летнего футболиста. Сделка находится на финальной стадии.
У каталонской клуба будет опция выкупа.
В прошедшем сезоне Маркус Рэшфорд провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Первую половину кампании он провел в составе «Манчестер Юнайтед», вторую – на правах аренды в «Астон Вилле».
Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль за сутки принес «Барселоне» 10 млн евро.
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