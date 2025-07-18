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  4. Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро
Испания
18 июля 2025, 23:44 |
856
0

Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро

Футболки испанского вундеркинда пользуются огромной популярностью по всему миру

18 июля 2025, 23:44 |
856
0
Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль официально получил десятый номер, который сможет носить на спине после ухода Ансу Фати в французское «Монако».

После этого каталонская команда выпустила футболки в клубных магазинах и ее продажи начали бить рекорды. По информации Culemanía, за первые сутки после презентации было продано 70 тысяч футболок по всему миру – это рекорд за все время существование «блаугранас».

Чемпионы Испании объявили, что 18-летний вундеркинд будет носить номер, который ранее принадлежал легендарным игрокам – Лионелю Месси, Роналдиньо, Диего Марадоне. Форма с фамилией Ямаля была отправлена в 170 стран по всему миру.

За первые 24 час продажи футболок Ямаля помогли пополнить клубную казну на солидные десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Ламин провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Контракт испанца с «Барселоной» истекает в июне 2031 года, а его ориентировочная стоимость составляет 200 млн евро.

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чемпионат Испании по футболу Барселона Ламин Ямаль футболки
Николай Титюк Источник
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