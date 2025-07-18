Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро
Футболки испанского вундеркинда пользуются огромной популярностью по всему миру
Вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль официально получил десятый номер, который сможет носить на спине после ухода Ансу Фати в французское «Монако».
После этого каталонская команда выпустила футболки в клубных магазинах и ее продажи начали бить рекорды. По информации Culemanía, за первые сутки после презентации было продано 70 тысяч футболок по всему миру – это рекорд за все время существование «блаугранас».
Чемпионы Испании объявили, что 18-летний вундеркинд будет носить номер, который ранее принадлежал легендарным игрокам – Лионелю Месси, Роналдиньо, Диего Марадоне. Форма с фамилией Ямаля была отправлена в 170 стран по всему миру.
За первые 24 час продажи футболок Ямаля помогли пополнить клубную казну на солидные десять миллионов евро.
В прошлом сезоне Ламин провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Контракт испанца с «Барселоной» истекает в июне 2031 года, а его ориентировочная стоимость составляет 200 млн евро.
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