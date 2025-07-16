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Испания
16 июля 2025, 20:45 |
933
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назвала новую десятку клуба после ухода Фати

Культовый номер достался Ламину Ямалю

16 июля 2025, 20:45 |
933
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назвала новую десятку клуба после ухода Фати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» выпустила видео на официальной странице на YouTube в честь продления контракта звездного вингера Ламина Ямаля.

Испанский гранд отметил, что помимо продления контракта, Ямаль сменит игровой номер – теперь футболист будет выступать под легендарной десяткой на спине. В прошлом сезоне Ямаль играл под 19-м номером.

Десятый номер достался Ямалю после ухода из команды Ансу Фати, который на правах аренды перешел в «Монако».

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

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Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу игровой номер
Дмитрий Олейник Источник: БК Барселона
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