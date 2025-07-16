ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назвала новую десятку клуба после ухода Фати

Каталонская «Барселона» выпустила видео на официальной странице на YouTube в честь продления контракта звездного вингера Ламина Ямаля.

Испанский гранд отметил, что помимо продления контракта, Ямаль сменит игровой номер – теперь футболист будет выступать под легендарной десяткой на спине. В прошлом сезоне Ямаль играл под 19-м номером.

Десятый номер достался Ямалю после ухода из команды Ансу Фати, который на правах аренды перешел в «Монако».

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.