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Товарищеские матчи
Рединг
19.07.2025 17:00 – FT 0 : 2
Тоттенхэм
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Англия
19 июля 2025, 19:40 |
212
0

Фиаско Ньюкасла и Астон Виллы, Тоттенхэм обыграл Рединг

Завершились еще 3 товарищеских матча с участием команд АПЛ

19 июля 2025, 19:40 |
212
0
Фиаско Ньюкасла и Астон Виллы, Тоттенхэм обыграл Рединг
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июля состоялись товарищеские матчи с участием команд английской Премьер-лиги.

Ньюкасл в Глазго сыграл против шотландского Селтика. Игра завершилась позорным для сорок счетом 0:4, несмотря на то, что именно англичане в этой встрече нанесли больше ударов по воротам соперника. Стоит отметить опытного вратаря Селтика Каспера Шмейхеля, который отличился ассистом на второй гол своей команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Астон Вилла на арене Остзеештдайон в городе Росток проиграла немецкому ФК Ганза Росток. Экс-клуб Данила Сикана пропустил первым в конце первого тайма, но затем выдал камбэк, забив 3 гола во второй половине матча – 3:1.

Тоттенхэм встретился с Редингом на его арене Селект Кар Лизинг Стедиум. Судьбу игры решили два гола шпор сразу после перерыва – 2:0.

Товарищеские матчи. 19 июля

Селтик – Ньюкасл – 4:0
Голы: Энгельс, 28 (пен.), Кенни, 45, Хюн-Жун, 52, Скейлс, 75

Ганза – Астон Вилла – 3:1
Голы: Гуммель, 67, 90+2, Краусс, 85 – Рэмзи, 45

Рединг – Тоттенхэм – 0:2
Голы: Ланкшир, 49, Вушкович, 53

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Тоттенхэм Ньюкасл Астон Вилла Селтик товарищеские матчи Рединг учебно-тренировочные сборы Ганза Лука Вушкович Джейкоб Рэмзи
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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