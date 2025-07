Фиаско Ньюкасла и Астон Виллы, Тоттенхэм обыграл Рединг

19 июля состоялись товарищеские матчи с участием команд английской Премьер-лиги.

Ньюкасл в Глазго сыграл против шотландского Селтика. Игра завершилась позорным для сорок счетом 0:4, несмотря на то, что именно англичане в этой встрече нанесли больше ударов по воротам соперника. Стоит отметить опытного вратаря Селтика Каспера Шмейхеля, который отличился ассистом на второй гол своей команды.

Астон Вилла на арене Остзеештдайон в городе Росток проиграла немецкому ФК Ганза Росток. Экс-клуб Данила Сикана пропустил первым в конце первого тайма, но затем выдал камбэк, забив 3 гола во второй половине матча – 3:1.

Тоттенхэм встретился с Редингом на его арене Селект Кар Лизинг Стедиум. Судьбу игры решили два гола шпор сразу после перерыва – 2:0.

Товарищеские матчи. 19 июля

Селтик – Ньюкасл – 4:0

Голы: Энгельс, 28 (пен.), Кенни, 45, Хюн-Жун, 52, Скейлс, 75

Ганза – Астон Вилла – 3:1

Голы: Гуммель, 67, 90+2, Краусс, 85 – Рэмзи, 45

Рединг – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Ланкшир, 49, Вушкович, 53

