Селтик – Ньюкасл, матчи Астон Виллы и Тоттенхэма. Смотреть онлайн. LIVE

19 июля проходят матчи с участием команд Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл в в Глазго сыграет против шотландского Селтика. Для сорок это будет первый летник спарринг, в то время как шотландцы провели уже четыре товарищеских поединка: три победы и одно поражение.

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Астон Вилла на арене Остзеештдаион в городе Росток поборется против немецкого ФК Ганза. Ганза пока не знает поражений в контрольных встречах этим летом (три виктории), а вилланы 16 числа уступили ФК Уолсолл.

Тоттенхэм встретится с Редингом на его арене Селект Кар Лизинг Стэдиум. На счету Рединга две победы и одна ничья в товарищеских матчах в июле, а для шпор это будет первый летний спарринг.

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Селтик – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ганза – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рединг – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция