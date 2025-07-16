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Италия
16 июля 2025, 10:43 | Обновлено 16 июля 2025, 10:45
466
0

Проиграл конкуренцию. Милан согласился отпустить игрока в топ-клуб Серии А

Марко Спортьелло после двух лет вернется в «Аталанту»

16 июля 2025, 10:43 | Обновлено 16 июля 2025, 10:45
466
0
Проиграл конкуренцию. Милан согласился отпустить игрока в топ-клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Спортьелло

Итальянская «Аталанта» провела переговоры с «Миланом» по трансферу 33-летнего голкипера Марко Спортьелло.

Известный инсайдер Николо Скира заявил, что «богиня» договорилась с «дьяволами» относительно перехода вратаря. В ближайшее время Спортьелло пройдет медицинское обследование в «Аталанте».

Контракт Марко с «богиней» будет рассчитан до 2028 года с опцией продления соглашения еще на один сезон.

Примечательно, что летом 2023 года Спортьелло перебрался в «Милан» именно из «Аталанты», однако за два сезона в составе «дьяволов» голкипер отыграл 12 матчей.

Ранее писалось об интересе со стороны «Милана» к голеадору Бундеслиги.

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Марко Спортьелло Милан Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Николо Скира
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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