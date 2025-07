Проиграл конкуренцию. Милан согласился отпустить игрока в топ-клуб Серии А

Итальянская «Аталанта» провела переговоры с «Миланом» по трансферу 33-летнего голкипера Марко Спортьелло.

Известный инсайдер Николо Скира заявил, что «богиня» договорилась с «дьяволами» относительно перехода вратаря. В ближайшее время Спортьелло пройдет медицинское обследование в «Аталанте».

Контракт Марко с «богиней» будет рассчитан до 2028 года с опцией продления соглашения еще на один сезон.

Примечательно, что летом 2023 года Спортьелло перебрался в «Милан» именно из «Аталанты», однако за два сезона в составе «дьяволов» голкипер отыграл 12 матчей.

