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Италия
15 июля 2025, 23:03 | Обновлено 15 июля 2025, 23:06
818
0

27 голов за сезон. Милан нашел нового форварда в Бундеслиге

Итальянский клуб попытается подписать Патрика Шика

15 июля 2025, 23:03 | Обновлено 15 июля 2025, 23:06
818
0
27 голов за сезон. Милан нашел нового форварда в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Шик

Итальянский клуб «Милан» определился с новой целью на позицию центрального форварда во время трансферного окна.

Спортивный директор «дьяволов» Игле Таре обратил внимание руководства на игрока леверкузенского «Байера» Патрика Шика.

Кандидатура нападающего сборной Чехии удовлетворила функционеров и тренерский штаб, поэтому «Милан» попытается переманить форварда к себе.

Контракт Патрика с немецким клубом рассчитан еще на два года.

Шик выступает за «Байер» на протяжении пяти сезонов. За это время проведенное в клубе Патрик сыграл 168 матчей, забил 81 мяч и отдал 12 ассистов.

В сезоне 2024/25 Патрик отбегал 45 поединков и оформил 27 голов во всех турнирах.

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Патрик Шик Милан чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы Бундеслиги
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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