27 голов за сезон. Милан нашел нового форварда в Бундеслиге

Итальянский клуб «Милан» определился с новой целью на позицию центрального форварда во время трансферного окна.

Спортивный директор «дьяволов» Игле Таре обратил внимание руководства на игрока леверкузенского «Байера» Патрика Шика.

Кандидатура нападающего сборной Чехии удовлетворила функционеров и тренерский штаб, поэтому «Милан» попытается переманить форварда к себе.

Контракт Патрика с немецким клубом рассчитан еще на два года.

Шик выступает за «Байер» на протяжении пяти сезонов. За это время проведенное в клубе Патрик сыграл 168 матчей, забил 81 мяч и отдал 12 ассистов.

В сезоне 2024/25 Патрик отбегал 45 поединков и оформил 27 голов во всех турнирах.