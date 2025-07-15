Лука Модрич станет 10-м хорватом, который сыграет за Милан
Кто были предыдущие девять? Кто является рекордсменом среди хорватов по количеству матчей за «Милан»
Лука Модрич стал одним из рекордсменов прошлого сезона.
Хорват, который через два месяца будет праздновать свой 40-летний юбилей, сыграл 73 матча в сезоне 2024/25. А уже в сезоне 2025/26 Лука Модрич будет играть за итальянский «Милан».
Обладатель «Золотого мяча» 2018 года станет 10-м хорватом, который сыграет в составе «россонери».
Рекордсменом среди хорватских футболистов по количеству матчей, сыгранных за «Милан», является Звонимир Бобан (220):
- 220 – Звонимир Бобан
- 123 – Анте Ребич
- 103 – Дарио Шимич
- 41 – Никола Калинич
- 27 – Марио Пашалич
- 11 – Марио Манджукич
- 6 – Дарио Смое
- 3 – Ален Халилович
- 1 – Дражен Брнчич
Do Real Madrid ➡ para o Milan:— Playmaker (@playmaker_PT) July 15, 2025
Júlio César (emp)
Redondo
Ronaldo
Emerson
Huntelaar
Kaká
Diego López
Theo Hernandez
Brahim Diaz (emp)
Modric - o 10.º jogador 🇭🇷 a representar os milaneses, depois de Boban, Simic Rebic, Kalinic, Pasalic, Mandzukic, Smoje, Brncic e Halilovic pic.twitter.com/FdwFIFS2Oe
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