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  4. Лука Модрич станет 10-м хорватом, который сыграет за Милан
Италия
15 июля 2025, 21:19 |
477
1

Лука Модрич станет 10-м хорватом, который сыграет за Милан

Кто были предыдущие девять? Кто является рекордсменом среди хорватов по количеству матчей за «Милан»

15 июля 2025, 21:19 |
477
1
Лука Модрич станет 10-м хорватом, который сыграет за Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Лука Модрич стал одним из рекордсменов прошлого сезона.

Хорват, который через два месяца будет праздновать свой 40-летний юбилей, сыграл 73 матча в сезоне 2024/25. А уже в сезоне 2025/26 Лука Модрич будет играть за итальянский «Милан».

Обладатель «Золотого мяча» 2018 года станет 10-м хорватом, который сыграет в составе «россонери».

Рекордсменом среди хорватских футболистов по количеству матчей, сыгранных за «Милан», является Звонимир Бобан (220):

  • 220 – Звонимир Бобан
  • 123 – Анте Ребич
  • 103 – Дарио Шимич
  • 41 – Никола Калинич
  • 27 – Марио Пашалич
  • 11 – Марио Манджукич
  • 6 – Дарио Смое
  • 3 – Ален Халилович
  • 1 – Дражен Брнчич
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Милан Лука Модрич Реал Мадрид статистика Звонимир Бобан Анте Ребич Дарио Шимич Никола Калинич Марио Пашалич Марио Манджукич Ален Халилович
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Модрич має у четвірку увійти. На більше часу не вистачить, на жаль
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