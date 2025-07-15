Лука Модрич станет 10-м хорватом, который сыграет за Милан

Лука Модрич стал одним из рекордсменов прошлого сезона.

Хорват, который через два месяца будет праздновать свой 40-летний юбилей, сыграл 73 матча в сезоне 2024/25. А уже в сезоне 2025/26 Лука Модрич будет играть за итальянский «Милан».

Обладатель «Золотого мяча» 2018 года станет 10-м хорватом, который сыграет в составе «россонери».

Рекордсменом среди хорватских футболистов по количеству матчей, сыгранных за «Милан», является Звонимир Бобан (220):

220 – Звонимир Бобан

123 – Анте Ребич

103 – Дарио Шимич

41 – Никола Калинич

27 – Марио Пашалич

11 – Марио Манджукич

6 – Дарио Смое

3 – Ален Халилович

1 – Дражен Брнчич