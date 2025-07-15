Кто сыграл наибольшее количество матчей в прошлом сезоне?

Завершился футбольный сезон 2024/25, наибольшее количество матчей в котором сыграли Лука Модрич и Брэдли Баркола (по 73). Во внимание принимались выступления как за клуб, так и за сборную.

Интересным фактом является разница в возрасте между Модричем и Баркола. Хорвату через 2 месяца исполнится 40 лет, в то время как Брэдли Баркола имеет только 22 года.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей (2024/25)

73 – Лука Модрич («Реал Мадрид», сборная Хорватии) 73 – Брэдли Баркола («ПСЖ», сборная Франции) 71 – Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании) 69 – Керем Актюркоглу («Бенфика», сборная Турции) 69 – Педри («Барселона», сборная Испании) 67 – Алессандро Бастони («Интер», сборная Италии) 67 – Вангелис Павлидис («Бенфика», сборная Греции) 67 – Витинья («ПСЖ», сборная Португалии) 66 – Агилар («Алахуэленсе», сборная Коста-Рики) 66 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии) 66 – Джуд Беллингем («Реал Мадрид», сборная Англии) 66 – Жоау Невеш («ПСЖ», сборная Португалии) 66 – Дезире Дуэ («ПСЖ», сборная Франции) 65 – Йозуа Киммих («Бавария», сборная Германии) 65 – Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», сборная Франции) 65 – Федерико Вальверде («Реал Мадрид», сборная Уругвая) 65 – Христос Цолис («Брюгге», сборная Греции) 65 – Тиджани Рейндерс («Милан», сборная Нидерландов)