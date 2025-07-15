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Клубный чемпионат мира
15 июля 2025, 15:21 | Обновлено 15 июля 2025, 15:42
166
1

Кто сыграл наибольшее количество матчей в прошлом сезоне?

Два игрока, выступавшие на клубном чемпионате мира, имеют в своем активе 73 сыгранных матча

15 июля 2025, 15:21 | Обновлено 15 июля 2025, 15:42
166
1
Кто сыграл наибольшее количество матчей в прошлом сезоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Завершился футбольный сезон 2024/25, наибольшее количество матчей в котором сыграли Лука Модрич и Брэдли Баркола (по 73). Во внимание принимались выступления как за клуб, так и за сборную.

Интересным фактом является разница в возрасте между Модричем и Баркола. Хорвату через 2 месяца исполнится 40 лет, в то время как Брэдли Баркола имеет только 22 года.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей (2024/25)

  1. 73 – Лука Модрич («Реал Мадрид», сборная Хорватии)
  2. 73 – Брэдли Баркола («ПСЖ», сборная Франции)
  3. 71 – Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании)
  4. 69 – Керем Актюркоглу («Бенфика», сборная Турции)
  5. 69 – Педри («Барселона», сборная Испании)
  6. 67 – Алессандро Бастони («Интер», сборная Италии)
  7. 67 – Вангелис Павлидис («Бенфика», сборная Греции)
  8. 67 – Витинья («ПСЖ», сборная Португалии)
  9. 66 – Агилар («Алахуэленсе», сборная Коста-Рики)
  10. 66 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии)
  11. 66 – Джуд Беллингем («Реал Мадрид», сборная Англии)
  12. 66 – Жоау Невеш («ПСЖ», сборная Португалии)
  13. 66 – Дезире Дуэ («ПСЖ», сборная Франции)
  14. 65 – Йозуа Киммих («Бавария», сборная Германии)
  15. 65 – Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», сборная Франции)
  16. 65 – Федерико Вальверде («Реал Мадрид», сборная Уругвая)
  17. 65 – Христос Цолис («Брюгге», сборная Греции)
  18. 65 – Тиджани Рейндерс («Милан», сборная Нидерландов)
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Лука Модрич Брэдли Баркола статистика клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Модрич у наступному сезоні ще запалить за Мілан. Матчів команда проводитиме менше через відсутність єврокубків. Тож Модрич зможе більше часу проводити на полі
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