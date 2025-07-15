Кто сыграл наибольшее количество матчей в прошлом сезоне?
Два игрока, выступавшие на клубном чемпионате мира, имеют в своем активе 73 сыгранных матча
Завершился футбольный сезон 2024/25, наибольшее количество матчей в котором сыграли Лука Модрич и Брэдли Баркола (по 73). Во внимание принимались выступления как за клуб, так и за сборную.
Интересным фактом является разница в возрасте между Модричем и Баркола. Хорвату через 2 месяца исполнится 40 лет, в то время как Брэдли Баркола имеет только 22 года.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей (2024/25)
- 73 – Лука Модрич («Реал Мадрид», сборная Хорватии)
- 73 – Брэдли Баркола («ПСЖ», сборная Франции)
- 71 – Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании)
- 69 – Керем Актюркоглу («Бенфика», сборная Турции)
- 69 – Педри («Барселона», сборная Испании)
- 67 – Алессандро Бастони («Интер», сборная Италии)
- 67 – Вангелис Павлидис («Бенфика», сборная Греции)
- 67 – Витинья («ПСЖ», сборная Португалии)
- 66 – Агилар («Алахуэленсе», сборная Коста-Рики)
- 66 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии)
- 66 – Джуд Беллингем («Реал Мадрид», сборная Англии)
- 66 – Жоау Невеш («ПСЖ», сборная Португалии)
- 66 – Дезире Дуэ («ПСЖ», сборная Франции)
- 65 – Йозуа Киммих («Бавария», сборная Германии)
- 65 – Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», сборная Франции)
- 65 – Федерико Вальверде («Реал Мадрид», сборная Уругвая)
- 65 – Христос Цолис («Брюгге», сборная Греции)
- 65 – Тиджани Рейндерс («Милан», сборная Нидерландов)
Kleiner Reminder: Luka Modrić wird in zwei Monaten 40 Jahre alt! 🤯 pic.twitter.com/M6X0Is48Y6— Transfermarkt (@Transfermarkt) July 15, 2025
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