13 июля проходит финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.

В поединке за трофей играют Янник Синнер и Карлос Алькарас. Первый сет со счетом 6:4 забрал испанский теннисист, хотя итальянец первы сделал брейк и повел 4:2.

На трибунах арены присутствуют члены Королевской семьи Великобритании: принц и принцесса Уэльская (Уильям и Кейт Миддлтон), а также их дети Джордж и Шарлотта.

Вчера, 12 числа, Кейт Миддлтон была на женском финале Уимблдона, а затем вручила награды Иге Свентек и Аманде Анисимовой на церемонии награждения.

ВИДЕО. Принц и принцесса Уэльские с детьми пришли на финал Уимблдона

The Prince and Princess of Wales have taken their seats in the Royal Box alongside Prince George and Princess Charlotte.#Wimbledon pic.twitter.com/XMtH1EhhrM