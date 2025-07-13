Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 июля состоится финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 18:00 на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

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Это будет 13-я встреча соперников (без учета первого очного противостояния на челленджере). Счет 8:4 в пользу Карлитоса.

Победитель противостояния выиграет трофей Уимблдона. Синнер поборется за четвертый титул на мейджорах, Алькарас – за шестой.

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