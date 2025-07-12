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  4. ФОТО. Награждение после финала: Свентек получила первый трофей Уимблдона
Уимблдон
12 июля 2025, 20:23 |
527
0

ФОТО. Награждение после финала: Свентек получила первый трофей Уимблдона

Смотрите фотогалерею церемонии награждения после финала травяного мейджора

12 июля 2025, 20:23 |
527
0
ФОТО. Награждение после финала: Свентек получила первый трофей Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Аманда Анисимова

12 июля польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек обыграла Аманду Анисимову в финале Уимблдонского турнира 2025.

Полька одержала победу со счетом 6:0, 6:0 за 58 минут. Ига впервые в карьере завоевала трофей Уимблдона.

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После завершения встречи состоялась церемония награждения. Трофей травяного мейджора Иге вручила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

🏆 Уиблдон-2025. Финал

Аманда Анисимова [13] – Ига Свентек [8] – 0:6, 0:6

ФОТО. Награждение после финала: Свентек получила первый трофей Уимблдона

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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