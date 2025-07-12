ФОТО. Награждение после финала: Свентек получила первый трофей Уимблдона
Смотрите фотогалерею церемонии награждения после финала травяного мейджора
12 июля польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек обыграла Аманду Анисимову в финале Уимблдонского турнира 2025.
Полька одержала победу со счетом 6:0, 6:0 за 58 минут. Ига впервые в карьере завоевала трофей Уимблдона.
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После завершения встречи состоялась церемония награждения. Трофей травяного мейджора Иге вручила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.
🏆 Уиблдон-2025. Финал
Аманда Анисимова [13] – Ига Свентек [8] – 0:6, 0:6
ФОТО. Награждение после финала: Свентек получила первый трофей Уимблдона
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