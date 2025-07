Ровно 27 лет назад сборная Франции впервые стала чемпионом мира

27 лет назад сборная Франции впервые в своей истории завоевала трофей чемпионата мира.

12 июля 1998 года состоялся финальный поединок чемпионата мира между сборными Франции и Бразилии. Встреча завершилась разгромной победой «синих» со счетом 3:0. Эммануэль Пети отметился одним забитым мячом, а Зинедин Зидан оформил дубль.

На пути к желанному кубку французы обыграли сборные ЮАР (3:0), Саудовской Аравии (4:0), Дании (2:1), Парагвая (1:0), Италии (0:0, 4:3 по пенальти), Хорватии (2:1) и Бразилии (3:0).

📅 On this day, in 1998, France won the World Cup for the very first time. 🇫🇷⭐ pic.twitter.com/Dg4bRjsr5r