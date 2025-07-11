Украина. Премьер лига11 июля 2025, 13:21 | Обновлено 11 июля 2025, 13:27
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Динамо – Вест Бромвич. Видео голов и обзор (обновляется)
11 июля проходит товарищеский матч
11 июля 2025, 13:21 | Обновлено 11 июля 2025, 13:27
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
11 июля в 13:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).
Товарищеский матч. 11 июля
Динамо Киев – Вест Бромвич – 0:0
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