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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 13:21 | Обновлено 11 июля 2025, 13:27
303
0

Динамо – Вест Бромвич. Видео голов и обзор (обновляется)

11 июля проходит товарищеский матч

11 июля 2025, 13:21 | Обновлено 11 июля 2025, 13:27
303
0
Динамо – Вест Бромвич. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Динамо Киев

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля в 13:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).

Товарищеский матч. 11 июля

Динамо Киев – Вест Бромвич – 0:0

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Динамо Киев товарищеские матчи Вест Бромвич чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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