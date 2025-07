Король дублей. 38-летний Месси установил топовый рекорд за океаном

В ночь на 10 июля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Инглэнд Революшн и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Джилетт в городе Фоксборо. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Победу цаплям принес легендарный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси, который оформил дубль еще в первом тайме встречи.

Лео положил дубль в четвертом матче MLS подряд. Он стал первым игроком в истории лиги, котором это удалось. Серия началась еще 29 мая в игре с Монреалем (4:2). Затем Лионель дважды поразил ворота Коламбус Крю (5:1), а потом снова огорчил Монреаль (4:1).

Всего у Месси 14 голов и 6 ассистов в 15 матчах текущего сезона. Он идет на втором месте в списке лучших бомбардиров MLS после Сэма Серриджа из Нешвилла (16 голов и 2 ассиста в 21 поединке).

