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Major League Soccer
10 июля 2025, 11:14 | Обновлено 10 июля 2025, 11:17
406
0

Король дублей. 38-летний Месси установил топовый рекорд за океаном

10 июля Лионель принес Интер Майами победу над Нью-Инглэнд Революшн в матче MLS

10 июля 2025, 11:14 | Обновлено 10 июля 2025, 11:17
406
0
Король дублей. 38-летний Месси установил топовый рекорд за океаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 10 июля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Инглэнд Революшн и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Джилетт в городе Фоксборо. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Победу цаплям принес легендарный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси, который оформил дубль еще в первом тайме встречи.

Лео положил дубль в четвертом матче MLS подряд. Он стал первым игроком в истории лиги, котором это удалось. Серия началась еще 29 мая в игре с Монреалем (4:2). Затем Лионель дважды поразил ворота Коламбус Крю (5:1), а потом снова огорчил Монреаль (4:1).

Всего у Месси 14 голов и 6 ассистов в 15 матчах текущего сезона. Он идет на втором месте в списке лучших бомбардиров MLS после Сэма Серриджа из Нешвилла (16 голов и 2 ассиста в 21 поединке).

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Нью-Инглэнд Революшн Лионель Месси рекорд Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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