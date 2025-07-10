Дубль Месси решил все. Интер Майами победил Нью-Ингленд Революшн

В ночь на 10 июля в MLS встретились «Нью-Ингленд Революшн» и «Интер» Майами.

Первый тайм прошел полностью под диктовку команды из Майами, а звездный аргентинец Лионель Месси решил судьбу матча еще в первые 45 минут.

На 27-й минуте Лионель Месси воспользовался неудачной скидкой защитника соперника и открыл счет в матче. Еще через 10 минут Месси получил пас от партнера и в одно касание переправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме игроки «Нью-Ингленд Революшн» бросили все силы, чтобы отыграться. В итоге смогли лишь сократить отставание до одного гола.

На 80-й минуте сильным ударом с линии штрафной площадки забил Карлес Хиль.

В итоге победа «Интер Майами» – 2:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

MLS. 10 июля

Нью-Ингленд Революшн – Интер Майами – 1:2

Голы: Хиль, 80, – Месси, 27, 38

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