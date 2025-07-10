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МЛС США
Нью-Инглэнд Революшн
10.07.2025 02:30 – FT 1 : 2
Интер Майами
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Major League Soccer
10 июля 2025, 06:10 |
169
0

Дубль Месси решил все. Интер Майами победил Нью-Ингленд Революшн

Аргентинец находится в очень хорошей форме

10 июля 2025, 06:10 |
169
0
Дубль Месси решил все. Интер Майами победил Нью-Ингленд Революшн
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 10 июля в MLS встретились «Нью-Ингленд Революшн» и «Интер» Майами.

Первый тайм прошел полностью под диктовку команды из Майами, а звездный аргентинец Лионель Месси решил судьбу матча еще в первые 45 минут.

На 27-й минуте Лионель Месси воспользовался неудачной скидкой защитника соперника и открыл счет в матче. Еще через 10 минут Месси получил пас от партнера и в одно касание переправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме игроки «Нью-Ингленд Революшн» бросили все силы, чтобы отыграться. В итоге смогли лишь сократить отставание до одного гола.

На 80-й минуте сильным ударом с линии штрафной площадки забил Карлес Хиль.

В итоге победа «Интер Майами» – 2:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

MLS. 10 июля

Нью-Ингленд Революшн – Интер Майами – 1:2

Голы: Хиль, 80, – Месси, 27, 38

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Карлес Хиль (Нью-Инглэнд Революшн).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Нью-Инглэнд Революшн видео голов и обзор Интер Майами
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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