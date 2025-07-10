Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами – 1:2. Дубль Месси. Видео голов и обзор
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В ночь на 10 июля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Инглэнд Революшн и Интер Майами.
Поединок прошел на стадионе Джилетт в городе Фоксборо. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Дубль в составе цаплей оформил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси.
Major League Soccer 2025. 10 июля
Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами – 1:2
Голы: Гил, 79 – Месси, 27, 38
Видеообзор матча
События матча
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