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МЛС США
Нью-Инглэнд Революшн
10.07.2025 02:30 – FT 1 : 2
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
10 июля 2025, 11:03 |
37
0

Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами – 1:2. Дубль Месси. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча MLS 2025

10 июля 2025, 11:03 |
37
0
Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами – 1:2. Дубль Месси. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 10 июля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Инглэнд Революшн и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Джилетт в городе Фоксборо. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе цаплей оформил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси.

Major League Soccer 2025. 10 июля

Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами – 1:2

Голы: Гил, 79 – Месси, 27, 38

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Карлес Хиль (Нью-Инглэнд Революшн).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Нью-Инглэнд Революшн видео голов и обзор Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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