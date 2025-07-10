В ночь на 10 июля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Инглэнд Революшн и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Джилетт в городе Фоксборо. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Дубль в составе цаплей оформил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси.

Major League Soccer 2025. 10 июля

Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами – 1:2

Голы: Гил, 79 – Месси, 27, 38

Видеообзор матча