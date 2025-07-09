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МЛС США
Нью-Инглэнд Революшн
10.07.2025 02:30 - : -
Интер Майами
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Major League Soccer
09 июля 2025, 00:21 | Обновлено 09 июля 2025, 00:22
39
0

Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS

Поединок состоится 10 июля и начнется в 02:30 по Киеву

09 июля 2025, 00:21 | Обновлено 09 июля 2025, 00:22
39
0
Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Жорди Альба

10 июля на Джилетт Стэдиум пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором Нью-Инглэнд Революшн встретится с Интер Майами. Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Нью-Инглэнд Революшн

Команда относится к ветеранам соккера - она была основана еще в 1996-м году. За почти три десятилетия своего существования при этом мало что показали. Только однажды, в 2021-м, показали лучший результат в регулярном чемпионате, но даже тогда не смогли выиграть Кубок МЛС, там максимум побеждали на уровне своей конференции. По разу брали Североамериканскую Суперлигу и Открытый кубок США. А в прошлом сезоне представитель Фоксборо набрал 31 очко - на Востоке меньше было только у Чикаго Файр.

В этом цикле подопечные Калеба Портера прибавили. Есть даже шансы, что получится зацепиться за зону плей-офф. Вот только в последние недели были в основном неудачи. Так, с середины мая обыгрывали только кризисный Монреаль, а в последних четырех турах и вовсе проиграли трижды.

Интер Майами

Клуб стал неким пенсионным фондом для Барселоны - следом за Месси во Флориду подтянулись Альба и Бускетс, а потом и Луис Суарес. Казалось, что уж с уругвайцем получилось выйти на действительно высокий уровень: в прошлом регулярном розыгрыше МЛС был показан лучший результат между всеми участниками. Это позволило впервые в истории выйти в плей-офф - но там сразу проиграли Атланте Юнайтед, прошедшей туда с уайлд-кард.

Новый наставник, Маскерано, оставляет противоречивое впечатление. Он дошел до полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, но там уступили Ванкувер Уайткепс. На клубном чемпионате мира, единственными из США, пробились в плей-офф, но были разгромлены ПСЖ. Теперь можно сосредоточиться на МЛС. И, возобновив выступление, разгромом Монреаля 4:1 оформили уже девятую победу.

Статистика личных встреч

Три из четырех крайних очных поединков были выиграны клубом из Флориды.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на хозяевах арены. Но гости все же смотрятся тут сильнее, ставим на их победу (коэффициент - 2,35).

Прогноз Sport.ua
Нью-Инглэнд Революшн
10 июля 2025 -
02:30
Интер Майами
Победа Интер Майами 2.35 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Нью-Инглэнд Революшн Интер Майами Major League Soccer (MLS) прогнозы прогнозы на футбол Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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