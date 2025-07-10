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10 июля 2025, 03:36 |
326
0

ФОТО. Фанаты МЮ были шокированы формою одного из футболистов

Лисандро Мартинес впечатлил всех

10 июля 2025, 03:36 |
326
0
ФОТО. Фанаты МЮ были шокированы формою одного из футболистов
X. Лисандро Мартинес

Лисандро Мартинес впечатлил болельщиков «Манчестер Юнайтед» своей физической формой.

Аргентинец, пропустивший почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки колена, активно готовится к возвращению.

В сети появилось видео, где защитник жмёт 130 кг — фанаты в восторге и называют его «зверем».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Хотя некоторые считают, что тренер помогал слишком сильно.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл всего 23 матча.

Ожидается, что уже в начале нового сезона он сможет вернуться и укрепить оборону команды Рубена Аморима.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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