ФОТО. Фанаты МЮ были шокированы формою одного из футболистов
Лисандро Мартинес впечатлил всех
Лисандро Мартинес впечатлил болельщиков «Манчестер Юнайтед» своей физической формой.
Аргентинец, пропустивший почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки колена, активно готовится к возвращению.
В сети появилось видео, где защитник жмёт 130 кг — фанаты в восторге и называют его «зверем».
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Хотя некоторые считают, что тренер помогал слишком сильно.
В прошлом сезоне Мартинес сыграл всего 23 матча.
Ожидается, что уже в начале нового сезона он сможет вернуться и укрепить оборону команды Рубена Аморима.
The comeback is getting closer 🔜⚽️💪🏼 pic.twitter.com/bUUaWwntav— Lisandro Martinez (@LisandrMartinez) July 7, 2025
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