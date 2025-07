ФОТО. Фанаты МЮ были шокированы формою одного из футболистов

Лисандро Мартинес впечатлил болельщиков «Манчестер Юнайтед» своей физической формой.

Аргентинец, пропустивший почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки колена, активно готовится к возвращению.

В сети появилось видео, где защитник жмёт 130 кг — фанаты в восторге и называют его «зверем».

Хотя некоторые считают, что тренер помогал слишком сильно.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл всего 23 матча.

Ожидается, что уже в начале нового сезона он сможет вернуться и укрепить оборону команды Рубена Аморима.

The comeback is getting closer 🔜⚽️💪🏼 pic.twitter.com/bUUaWwntav