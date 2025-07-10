Руїс оновив особистий рекорд в матчі проти Реала
Гравець ПСЖ відзначився дублем в ворота суперника
В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.
Одним из героев встречи стал игрок ПСЖ Фабиан Руис, который оформил дубль. Он стал лишь вторым испанцем, который оформил дубль в составе неиспанской команды в ворота Реала:
- 1960 – Луис Суарес (Интер)
- 2025 – Фабиан Руис (ПСЖ)
Руис забил дважды во второй раз в своей карьере и впервые за ПСЖ:
- 2019: за Наполи в матче против Интера
- 2025: за ПСЖ в матче против Реала
На счету испанца теперь 8 голов в сезоне во всех турнирах, что является его новым личным рекордом:
- 8 – 2024/25 (ПСЖ)
- 7 – 2018/19 (Наполи)
- 7 – 2021/22 (Наполи)
Фабиан Руис также стал самым быстрым игроком (24 минуты), который сделал дубль в международных соревнованиях против мадридского Реала со времен Мартина Палермо из Бока Хуниорс в Межконтинентальном кубке в 2000 году (5 минут).
🇪🇸 Espanhóis que bisaram frente ao Real Madrid por clubes não espanhóis:— Playmaker (@playmaker_PT) July 9, 2025
1960 Luis Suárez (Inter)
2025 Fabian Ruiz (PSG) pic.twitter.com/yTimez6bz7
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