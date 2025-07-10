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Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 02:15 |
156
0

Руїс оновив особистий рекорд в матчі проти Реала 

Гравець ПСЖ відзначився дублем в ворота суперника

10 июля 2025, 02:15 |
156
0
Руїс оновив особистий рекорд в матчі проти Реала 
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Одним из героев встречи стал игрок ПСЖ Фабиан Руис, который оформил дубль. Он стал лишь вторым испанцем, который оформил дубль в составе неиспанской команды в ворота Реала:

  • 1960 – Луис Суарес (Интер)
  • 2025 – Фабиан Руис (ПСЖ)

Руис забил дважды во второй раз в своей карьере и впервые за ПСЖ:

  • 2019: за Наполи в матче против Интера
  • 2025: за ПСЖ в матче против Реала

На счету испанца теперь 8 голов в сезоне во всех турнирах, что является его новым личным рекордом:

  • 8 – 2024/25 (ПСЖ)
  • 7 – 2018/19 (Наполи)
  • 7 – 2021/22 (Наполи)

Фабиан Руис также стал самым быстрым игроком (24 минуты), который сделал дубль в международных соревнованиях против мадридского Реала со времен Мартина Палермо из Бока Хуниорс в Межконтинентальном кубке в 2000 году (5 минут).

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Фабиан Руис ПСЖ - Реал Мадрид статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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