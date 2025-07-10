Руїс оновив особистий рекорд в матчі проти Реала 

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Одним из героев встречи стал игрок ПСЖ Фабиан Руис, который оформил дубль. Он стал лишь вторым испанцем, который оформил дубль в составе неиспанской команды в ворота Реала:

1960 – Луис Суарес (Интер)

2025 – Фабиан Руис (ПСЖ)

Руис забил дважды во второй раз в своей карьере и впервые за ПСЖ:

2019: за Наполи в матче против Интера

2025: за ПСЖ в матче против Реала

На счету испанца теперь 8 голов в сезоне во всех турнирах, что является его новым личным рекордом:

8 – 2024/25 (ПСЖ)

7 – 2018/19 (Наполи)

7 – 2021/22 (Наполи)

Фабиан Руис также стал самым быстрым игроком (24 минуты), который сделал дубль в международных соревнованиях против мадридского Реала со времен Мартина Палермо из Бока Хуниорс в Межконтинентальном кубке в 2000 году (5 минут).