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Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 01:34 | Обновлено 10 июля 2025, 01:39
178
0

Назван лучший игрок полуфинального матча КЧМ-2025 между ПСЖ и Реалом

Фабиан Руис, оформив дубль, получил награду от организаторов

10 июля 2025, 01:34 | Обновлено 10 июля 2025, 01:39
178
0
Назван лучший игрок полуфинального матча КЧМ-2025 между ПСЖ и Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Руис

Вечером 9 июля определен второй финалист клубного чемпионата мира 2025,

Полуфинальный матч состоялся 9 июля на стадионе Мидоулендс в Ист-Резерфорде (США).

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Вечером 9 июля французский ПСЖ разгромил испанский Реал со счетом 4:0 и стал вторым финалистом турнира.

Голі у парижского клуба забили Фабиан Руис (дубль), Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш.

Испанский хавбек ПСЖ Фабиан Руис, оформив дубль, получил от организаторов награду лучшему игроку матча

Днем ранее английский Челси обыграл Флуминенсе из Бразилии со счетом 2:0 и вышел в финал.

Финал турнира между Челси и ПСЖ состоится 13 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде.

Клубный чемпионат мира 2025

1/2 финала. Ист-Резерфорд (США)

9 июля. 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 4:0

Голы: Фабиан Руис, 6, 24, Усман Дембеле, 9, Гонсалу Рамуш, 87

ФОТО. Фабиан Руис получил награду лучшему игроку матча

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Фабиан Руис лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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