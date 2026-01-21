Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм Хотспур в домашних матчах ЛЧ и АПЛ – разные команды
Англия
21 января 2026, 14:07
Тоттенхэм Хотспур в домашних матчах ЛЧ и АПЛ – разные команды

Лондонский клуб победил во всех четырех матчах на Тоттенхэм Стедиум в ЛЧ, ни разу не пропустив

Тоттенхэм Хотспур в домашних матчах ЛЧ и АПЛ – разные команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхэм Хотспур победил во всех 4 домашних матчах Лиги чемпионов в сезоне 2025/26, при этом не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Очередной победой «шпор» закончился поединок 7-го тура против Боруссии из Дортмунда (2:0).

Таким образом, продолжилась победная серия Тоттенхэма без пропущенных мячей в сезоне ЛЧ:

  • Тоттенхэм Хотспур – Боруссия Дортмунд – 2:0
  • Тоттенхэм Хотспур – Славия – 3:0
  • Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген – 4:0
  • Тоттенхэм Хотспур – Вильярреал – 1:0

Эти результаты «шпор» выглядят аномальными на фоне провальных домашних матчей в АПЛ в текущем сезоне.

Сравните результаты домашних поединков Тоттенхэма в ЛЧ и АПЛ в сезоне 2025/26:

Количество побед:

  • ЛЧ – 4 в 4 матчах
  • АПЛ – 2 в 11 матчах

Среднее количество набранных очков за матч:

  • ЛЧ – 3.0
  • АПЛ – 0.8

Среднее количество забитых мячей за матч:

  • ЛЧ – 2.5
  • АПЛ – 1.2

Среднее количество пропущенных мячей за матч:

  • ЛЧ – 0.0
  • АПЛ – 1.3
чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Лига чемпионов Тоттенхэм Боруссия Дортмунд Славия Прага Копенгаген Вильярреал
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
