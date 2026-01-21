Тоттенхэм Хотспур в домашних матчах ЛЧ и АПЛ – разные команды
Лондонский клуб победил во всех четырех матчах на Тоттенхэм Стедиум в ЛЧ, ни разу не пропустив
Лондонский Тоттенхэм Хотспур победил во всех 4 домашних матчах Лиги чемпионов в сезоне 2025/26, при этом не пропустив ни одного гола в свои ворота.
Очередной победой «шпор» закончился поединок 7-го тура против Боруссии из Дортмунда (2:0).
Таким образом, продолжилась победная серия Тоттенхэма без пропущенных мячей в сезоне ЛЧ:
- Тоттенхэм Хотспур – Боруссия Дортмунд – 2:0
- Тоттенхэм Хотспур – Славия – 3:0
- Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген – 4:0
- Тоттенхэм Хотспур – Вильярреал – 1:0
Эти результаты «шпор» выглядят аномальными на фоне провальных домашних матчей в АПЛ в текущем сезоне.
Сравните результаты домашних поединков Тоттенхэма в ЛЧ и АПЛ в сезоне 2025/26:
Количество побед:
- ЛЧ – 4 в 4 матчах
- АПЛ – 2 в 11 матчах
Среднее количество набранных очков за матч:
- ЛЧ – 3.0
- АПЛ – 0.8
Среднее количество забитых мячей за матч:
- ЛЧ – 2.5
- АПЛ – 1.2
Среднее количество пропущенных мячей за матч:
- ЛЧ – 0.0
- АПЛ – 1.3
Are Spurs at home in the Premier League & Spurs at home in the Champions League the same team? 🧐🤯 pic.twitter.com/LPTQUaGAdc— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) January 20, 2026
