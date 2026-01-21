Тоттенхэм Хотспур в домашних матчах ЛЧ и АПЛ – разные команды

Лондонский Тоттенхэм Хотспур победил во всех 4 домашних матчах Лиги чемпионов в сезоне 2025/26, при этом не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Очередной победой «шпор» закончился поединок 7-го тура против Боруссии из Дортмунда (2:0).

Таким образом, продолжилась победная серия Тоттенхэма без пропущенных мячей в сезоне ЛЧ:

Тоттенхэм Хотспур – Боруссия Дортмунд – 2:0

Тоттенхэм Хотспур – Славия – 3:0

Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген – 4:0

Тоттенхэм Хотспур – Вильярреал – 1:0

Эти результаты «шпор» выглядят аномальными на фоне провальных домашних матчей в АПЛ в текущем сезоне.

Сравните результаты домашних поединков Тоттенхэма в ЛЧ и АПЛ в сезоне 2025/26:

Количество побед:

ЛЧ – 4 в 4 матчах

АПЛ – 2 в 11 матчах

Среднее количество набранных очков за матч:

ЛЧ – 3.0

АПЛ – 0.8

Среднее количество забитых мячей за матч:

ЛЧ – 2.5

АПЛ – 1.2

Среднее количество пропущенных мячей за матч:

ЛЧ – 0.0

АПЛ – 1.3