В Андерлехте прокомментировали подписание Сикана

Спортивный директор «Андерлехта» Оливье Ренар прокомментировал подписание украинского нападающего «Трабзонспора» Даниила Сикана:

«В свои 24 года Сикан – игрок с большим опытом выступлений в украинской и турецкой лигах, в Лиге чемпионов и на международном уровне. Он обладает хорошей техникой, любит участвовать в построении атак и умеет эффективно использовать свободное пространство. Кроме того, он умеет контролировать мяч в атаке и хорошо играет головой. Подписав Даниила, мы усиливаем атаку команды».

В текущем сезоне Даниил Сикан провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один ассист.