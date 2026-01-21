Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Андерлехте прокомментировали подписание Сикана
Бельгия
В Андерлехте прокомментировали подписание Сикана

Спортивный директор Оливье Ренар высказал о подписании украинца

В Андерлехте прокомментировали подписание Сикана
ФК Андерлехт. Даниил Сикан

Спортивный директор «Андерлехта» Оливье Ренар прокомментировал подписание украинского нападающего «Трабзонспора» Даниила Сикана:

«В свои 24 года Сикан – игрок с большим опытом выступлений в украинской и турецкой лигах, в Лиге чемпионов и на международном уровне. Он обладает хорошей техникой, любит участвовать в построении атак и умеет эффективно использовать свободное пространство. Кроме того, он умеет контролировать мяч в атаке и хорошо играет головой. Подписав Даниила, мы усиливаем атаку команды».

В текущем сезоне Даниил Сикан провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один ассист.

Андерлехт трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Бельгии по футболу Даниил Сикан
Даниил Кирияка Источник: ФК Андерлехт
ivankondrat96
Було б добре, щоб їхні сподівання на Сікана виправдались
