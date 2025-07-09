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  4. ВИДЕО. Легендарный Баффер коронной фразой открыл матч Флуминенсе – Челси
Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 07:31 | Обновлено 09 июля 2025, 07:54
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0

ВИДЕО. Легендарный Баффер коронной фразой открыл матч Флуминенсе – Челси

Майкл произнес слова, которые стали его визитной карточкой

09 июля 2025, 07:31 | Обновлено 09 июля 2025, 07:54
540
0
ВИДЕО. Легендарный Баффер коронной фразой открыл матч Флуминенсе – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Баффер

Известный американский ринг-анонсер, который вписал свое имя в историю бокса, Майкл Баффер открыл поединок первого полуфинала клубного чемпионата мира между бразильским «Флуминенсе» и английским «Челси».

Майкл перед стартом игры появился на футбольном поле и промычал свою коронную фразу. Позже Баффер зачитал болельщикам на трибунах стартовые составы команд.

«Будьте готовы к битве», – прокричал Баффер.

Поединок между клубами завершился уверенной победой «Челси» со счетом 2:0. В финале лондонский клуб сыграет против победителя пары ПСЖ – «Реал» Мадрид.

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Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу Челси видео Майкл Баффер
Андрей Витренко Источник: ФИФА
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