Известный американский ринг-анонсер, который вписал свое имя в историю бокса, Майкл Баффер открыл поединок первого полуфинала клубного чемпионата мира между бразильским «Флуминенсе» и английским «Челси».

Майкл перед стартом игры появился на футбольном поле и промычал свою коронную фразу. Позже Баффер зачитал болельщикам на трибунах стартовые составы команд.

«Будьте готовы к битве», – прокричал Баффер.

Поединок между клубами завершился уверенной победой «Челси» со счетом 2:0. В финале лондонский клуб сыграет против победителя пары ПСЖ – «Реал» Мадрид.

🎙️ "Let's get ready to rumble!"



Michael Buffer kicked off the first #FIFACWC Semi-Final in style. pic.twitter.com/sn67PhqBIm