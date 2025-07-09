ВИДЕО. Легендарный Баффер коронной фразой открыл матч Флуминенсе – Челси
Майкл произнес слова, которые стали его визитной карточкой
Известный американский ринг-анонсер, который вписал свое имя в историю бокса, Майкл Баффер открыл поединок первого полуфинала клубного чемпионата мира между бразильским «Флуминенсе» и английским «Челси».
Майкл перед стартом игры появился на футбольном поле и промычал свою коронную фразу. Позже Баффер зачитал болельщикам на трибунах стартовые составы команд.
«Будьте готовы к битве», – прокричал Баффер.
Поединок между клубами завершился уверенной победой «Челси» со счетом 2:0. В финале лондонский клуб сыграет против победителя пары ПСЖ – «Реал» Мадрид.
🎙️ "Let's get ready to rumble!"— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 8, 2025
Michael Buffer kicked off the first #FIFACWC Semi-Final in style. pic.twitter.com/sn67PhqBIm
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