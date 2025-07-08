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  4. Флуминенсе – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 22:05 |
415
0

Флуминенсе – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025

08 июля 2025, 22:05 |
415
0
Флуминенсе – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клубный чемпионат мира 2025. 1/2 финала, 8 июля

Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Флуминенсе – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Флуминенсе Челси клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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