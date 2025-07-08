Флуминенсе – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Клубный чемпионат мира 2025. 1/2 финала, 8 июля

Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) – 0:0 (матч продолжается)

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Флуминенсе – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция