Клубный чемпионат мира08 июля 2025, 22:05 |
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Флуминенсе – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025
08 июля 2025, 22:05 |
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8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.
Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клубный чемпионат мира 2025. 1/2 финала, 8 июля
Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Флуминенсе – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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