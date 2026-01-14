Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сын Козловского пристыдил отца после дерзких заявлений о Лупашко
Украина. Премьер лига
Сын Козловского пристыдил отца после дерзких заявлений о Лупашко

Святослав Козловский ответил отцу

Сын Козловского пристыдил отца после дерзких заявлений о Лупашко
ФК Рух. Григорий Козловский

Основатель львовского Руха Григорий Козловский заявил, что предложил украинскому тренеру Владиславу Лупашко возглавить женскую команду «желто-черных», но агент коуча отрицает эту информацию.

Позже слово взял сын Григория Козловского, Святослав, заявивший, что отец постоянно хочет быть в центре внимания: «Он не может жить без медиа. Хочет, чтобы о нем постоянно говорили», – заверил Козловский-младший.

Лупашка недавно была уволена из «Карпат», а «львы» на его место уже официально назначили тренера из Испании Франсиско Фернандеса. Первую команду Руха возглавляет Иван Федик.

Святослав Козловский Григорий Козловский Рух Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
