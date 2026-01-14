Сын Козловского пристыдил отца после дерзких заявлений о Лупашко
Святослав Козловский ответил отцу
Основатель львовского Руха Григорий Козловский заявил, что предложил украинскому тренеру Владиславу Лупашко возглавить женскую команду «желто-черных», но агент коуча отрицает эту информацию.
Позже слово взял сын Григория Козловского, Святослав, заявивший, что отец постоянно хочет быть в центре внимания: «Он не может жить без медиа. Хочет, чтобы о нем постоянно говорили», – заверил Козловский-младший.
Лупашка недавно была уволена из «Карпат», а «львы» на его место уже официально назначили тренера из Испании Франсиско Фернандеса. Первую команду Руха возглавляет Иван Федик.
