Первая ракетка мира может сняться с Уимблдона? Стала известна причина

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер испытывает проблемы с плечом после матча 1/8 финала Уимблдона-2025.

Итальянец в четвертом раунде прошел Григора Димитрова, который снялся в третьем сете из-за травмы грудной мышцы, хотя побеждал 2:0. Но и у Синнера были проблемы со здоровьем.

Во второй партии Янник травмировал плечо. Синнер вызывал врача на корт и все-таки смог продолжить противостояние.

Сообщается, что 8 июля Янник отправится на МРТ. От команды итальянского теннисиста пока что не было никой информации. Вполне возможно, что Синнер снимется с предстоящего четвертьфинального матча Бена Шелтона.

По информации Sky Sport Italia, Янник уже отменил сегодняшнюю тренировку.

Сам же Янник на пресс-конференции о своем травме высказался так:

«Что с локтем? Это случилось в самом начале матча, еще в первом гейме. Не повезло. Посмотрел повтор – падение не выглядело серьезным, но мне было больно, особенно на подаче и форхенде. Посмотрим, проверим, что случилось».

Jannik Sinner says he's going to get an MRI tomorrow to check out his elbow after a hard fall today. Still uncertainty about the injury. #Wimbledon

🗞️ LATEST — No update expected today from Sinner’s team.

According to Sky Sport, no official statement should be released in the coming hours regarding the World No. 1’s condition.



The elbow still hurts.

The concern remains.

The silence speaks. pic.twitter.com/mmBDQsDxwq