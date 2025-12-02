ВИДЕО. Ценой плеча: Ольмо забил второй гол для Барселоны против Атлетико

27-летний атакующий хавбек каталонской Барселоны Дани Ольмо вывел Барселону вперед в матче 19-го тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Атлетико.

Ольмо сделал счет 2:1 в пользу сине-гранатовых на 65-й минуте игры. Дани точно пробил в дальний нижний угол ворот соперников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После удара Ольмо упал на газон и, судя по всему, именно тогда и травмировал плечо – Ханси Флику пришлось заменить Дани на Феррана Торреса.

Ольмо забил четвертый гол в этом сезоне чемпионата Испании. У Дани также в активе два ассиста.

Помимо Ольмо, за каталонцев в этом матчей отличился Рафинья. В составе Атлетико гол оформил Алекс Баэна.

Барселона и Атлетико проводят встречу на стадионе Камп Ноу, которая стартовала 2 декабря в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Как Ольмо забил второй гол для Барселоны в матче против Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

