ВИДЕО. Ценой плеча: Ольмо забил второй гол для Барселоны против Атлетико
Дани сделал счет 2:1 в пользу сине-гранатовых на 65-й минуте поединка
27-летний атакующий хавбек каталонской Барселоны Дани Ольмо вывел Барселону вперед в матче 19-го тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Атлетико.
Ольмо сделал счет 2:1 в пользу сине-гранатовых на 65-й минуте игры. Дани точно пробил в дальний нижний угол ворот соперников.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После удара Ольмо упал на газон и, судя по всему, именно тогда и травмировал плечо – Ханси Флику пришлось заменить Дани на Феррана Торреса.
Ольмо забил четвертый гол в этом сезоне чемпионата Испании. У Дани также в активе два ассиста.
Помимо Ольмо, за каталонцев в этом матчей отличился Рафинья. В составе Атлетико гол оформил Алекс Баэна.
Барселона и Атлетико проводят встречу на стадионе Камп Ноу, которая стартовала 2 декабря в 22:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Как Ольмо забил второй гол для Барселоны в матче против Атлетико
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаби Алонсо не рассчитывает на Лунина
Киевляне потеряли очки в матче против аутсайдера УПЛ