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  4. Романо подтвердил. Галатасарай согласовал контракт с форвардом Наполи
Турция
08 июля 2025, 01:53 | Обновлено 08 июля 2025, 02:09
75
0

Романо подтвердил. Галатасарай согласовал контракт с форвардом Наполи

Виктор Осимхен продолжит свои выступления в Турции

08 июля 2025, 01:53 | Обновлено 08 июля 2025, 02:09
75
0
Романо подтвердил. Галатасарай согласовал контракт с форвардом Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен уже в ближайшее время может стать игроком турецкого "Галатасарая".

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Известно, что «Галатасарай» активировал минимальную сумму отступных в 60 миллионов евро.

Также форвард уже согласовал личный контракт с турецким клубом.

Нигериец в прошлом сезоне играл за «Галатасарай» на правах аренды. За турецкий клуб сыграл 41 матч и забил 37 мячей.

За форварда сражались еще клубы из Саудовской Аравии, но Осимхен выбрал чемпионат Турции.

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Виктор Осимхен Галатасарай трансферы Наполи чемпионат Турции по футболу трансферы Серии A Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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