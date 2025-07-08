Романо подтвердил. Галатасарай согласовал контракт с форвардом Наполи
Виктор Осимхен продолжит свои выступления в Турции
26-летний нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен уже в ближайшее время может стать игроком турецкого "Галатасарая".
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Известно, что «Галатасарай» активировал минимальную сумму отступных в 60 миллионов евро.
Также форвард уже согласовал личный контракт с турецким клубом.
Нигериец в прошлом сезоне играл за «Галатасарай» на правах аренды. За турецкий клуб сыграл 41 матч и забил 37 мячей.
За форварда сражались еще клубы из Саудовской Аравии, но Осимхен выбрал чемпионат Турции.
🚨🟡🔴 Galatasaray will approach Napoli again for Victor Osimehn with new proposal after €60m turned down.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2025
The agreement with Osimhen is done until June 2028 but Napoli want more than €60m and also with better payment terms.
Talks continue. 🇹🇷🇳🇬 pic.twitter.com/JaR6NLBNYb
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