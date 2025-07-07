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Турция
07 июля 2025, 07:47 |
452
0

Осимхен определился с клубом, за который хочет выступать

Нигерийский форвард хочет остаться в «Галатасарае»

07 июля 2025, 07:47 |
452
0
Осимхен определился с клубом, за который хочет выступать
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен хочет продолжить свою карьеру в «Галатасарае», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 26-летний футболист, который год на правах аренды провел в турецком клубе, намерен продолжить выступать в его составе. Он уже отклони суперпредложения «Аль-Хиляля» с зарплатой в 40 миллионов евро в год.

При этом турецкому клубу будет сложно выкупить Осимхена: в его контракт прописана сумма отступных в 75 миллионов евро, от которой в Неаполе не планируют отступать, а турецкий клуб предлагал лишь около 50-60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» включается в борьбу за форварда «Наполи».

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Виктор Осимхен Галатасарай чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы Серии A Наполи аренда игрока Аль-Хиляль
Даниил Кирияка Источник: Corriere dello Sport
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