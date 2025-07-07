Осимхен определился с клубом, за который хочет выступать

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен хочет продолжить свою карьеру в «Галатасарае», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 26-летний футболист, который год на правах аренды провел в турецком клубе, намерен продолжить выступать в его составе. Он уже отклони суперпредложения «Аль-Хиляля» с зарплатой в 40 миллионов евро в год.

При этом турецкому клубу будет сложно выкупить Осимхена: в его контракт прописана сумма отступных в 75 миллионов евро, от которой в Неаполе не планируют отступать, а турецкий клуб предлагал лишь около 50-60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» включается в борьбу за форварда «Наполи».