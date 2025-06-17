Ливерпуль включается в борьбу за форварда Наполи. Готовы менять игроков

26-летний нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен попал в шорт-лист «Ливерпуля».

Об этом сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, «Ливерпуль» готов предложить «Наполи» за Осимхена не только средства, но и форвардов Федерико Кьезу и Дарвина Нуньеса.

Известно, что между клубами уже состоялись предварительные переговоры с участием игроков.

Сообщают, что единственным препятствием в трансфере может быть заработная плата, которую требует нигериец.

Виктор Осимхен прошлый сезон провел в аренде в турецком «Галатасарае». За команду сыграл 41 матч и забил 37 мячей.