Ливерпуль включается в борьбу за форварда Наполи. Готовы менять игроков
Виктор Осимхен может перейти в Английскую Премьер-лигу
26-летний нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен попал в шорт-лист «Ливерпуля».
Об этом сообщает издание TeamTalk.
По информации источника, «Ливерпуль» готов предложить «Наполи» за Осимхена не только средства, но и форвардов Федерико Кьезу и Дарвина Нуньеса.
Известно, что между клубами уже состоялись предварительные переговоры с участием игроков.
Сообщают, что единственным препятствием в трансфере может быть заработная плата, которую требует нигериец.
Виктор Осимхен прошлый сезон провел в аренде в турецком «Галатасарае». За команду сыграл 41 матч и забил 37 мячей.
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