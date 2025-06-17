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  4. Ливерпуль включается в борьбу за форварда Наполи. Готовы менять игроков
Англия
17 июня 2025, 19:02 |
531
0

Ливерпуль включается в борьбу за форварда Наполи. Готовы менять игроков

Виктор Осимхен может перейти в Английскую Премьер-лигу

17 июня 2025, 19:02 |
531
0
Ливерпуль включается в борьбу за форварда Наполи. Готовы менять игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен попал в шорт-лист «Ливерпуля».

Об этом сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, «Ливерпуль» готов предложить «Наполи» за Осимхена не только средства, но и форвардов Федерико Кьезу и Дарвина Нуньеса.

Известно, что между клубами уже состоялись предварительные переговоры с участием игроков.

Сообщают, что единственным препятствием в трансфере может быть заработная плата, которую требует нигериец.

Виктор Осимхен прошлый сезон провел в аренде в турецком «Галатасарае». За команду сыграл 41 матч и забил 37 мячей.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Наполи трансферы Виктор Осимхен трансферы АПЛ трансферы Серии A Федерико Кьеза Дарвин Нуньес
Александр Сильченко Источник: TeamTalk
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