ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги разорвал контракт с бывший игроком ЛНЗ

Футбольный клуб «Виктория» официально объявил о прекращении сотрудничества с центральным нападающим Назарием Нычем.

Игрок уже покинул расположение команды и получил статус свободного агента.

«Спасибо нападающему за преданность делу и вклад в развитие команды! Желаем успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ныч выступал за «Викторию» с зимы 2024 года, причем первые полгода провел в клубе на правах аренды. Всего нападающий провел 37 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

В своей карьере Ныч еще выступал за ЛНЗ, «Львов» и «Волынь».

Также писалось, что перволиговый клуб покинул воспитанник «Карпат».