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Украина. Первая лига
07 июля 2025, 20:49 | Обновлено 07 июля 2025, 20:50
520
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги разорвал контракт с бывший игроком ЛНЗ

Назарий Ныч оказался ненужным «Виктории»

07 июля 2025, 20:49 | Обновлено 07 июля 2025, 20:50
520
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги разорвал контракт с бывший игроком ЛНЗ
ФК Виктория. Назарий Ныч

Футбольный клуб «Виктория» официально объявил о прекращении сотрудничества с центральным нападающим Назарием Нычем.

Игрок уже покинул расположение команды и получил статус свободного агента.

«Спасибо нападающему за преданность делу и вклад в развитие команды! Желаем успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ныч выступал за «Викторию» с зимы 2024 года, причем первые полгода провел в клубе на правах аренды. Всего нападающий провел 37 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

В своей карьере Ныч еще выступал за ЛНЗ, «Львов» и «Волынь».

Также писалось, что перволиговый клуб покинул воспитанник «Карпат».

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Андрей Витренко Источник: ФК Виктория Николаевка
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