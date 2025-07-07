ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги разорвал контракт с бывший игроком ЛНЗ
Назарий Ныч оказался ненужным «Виктории»
Футбольный клуб «Виктория» официально объявил о прекращении сотрудничества с центральным нападающим Назарием Нычем.
Игрок уже покинул расположение команды и получил статус свободного агента.
«Спасибо нападающему за преданность делу и вклад в развитие команды! Желаем успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ныч выступал за «Викторию» с зимы 2024 года, причем первые полгода провел в клубе на правах аренды. Всего нападающий провел 37 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
В своей карьере Ныч еще выступал за ЛНЗ, «Львов» и «Волынь».
Также писалось, что перволиговый клуб покинул воспитанник «Карпат».
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