ЛНЗ потерял интерес к бомбардиру Руха
Приглашение Егора Твердохлеба внесло коррективы
Как стало известно Sport.ua, лидер УПЛ ЛНЗ уже не заинтересован в приобретении нападающего «Руха», гамбийского легионера Бабукарра Фаала. Хотя еще месяц назад главный тренер Виталий Пономарев не скрывал, что хотел бы видеть африканца в ЛНЗ, возможности которого ему хорошо известны по сотрудничеству в «Рухе».
Но приобретение у «Кривбасса» Егора Твердохлеба внесло коррективы в планы черкасчан на трансферном рынке.
По имеющейся информации, черкасская команда все еще заинтересована в усилении, но о позиции форварда речи не идет.
На данный момент в расположении ЛЗН на турецком сборе потенциальных новобранцев нет.
Ранее Виталий Пономарев рассказал, почему лидер УПЛ не сумел переиграть ЦСКА.
