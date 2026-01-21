ЛНЗ потерял интерес к бомбардиру Руха

Как стало известно Sport.ua, лидер УПЛ ЛНЗ уже не заинтересован в приобретении нападающего «Руха», гамбийского легионера Бабукарра Фаала. Хотя еще месяц назад главный тренер Виталий Пономарев не скрывал, что хотел бы видеть африканца в ЛНЗ, возможности которого ему хорошо известны по сотрудничеству в «Рухе».

Но приобретение у «Кривбасса» Егора Твердохлеба внесло коррективы в планы черкасчан на трансферном рынке.

По имеющейся информации, черкасская команда все еще заинтересована в усилении, но о позиции форварда речи не идет.

На данный момент в расположении ЛЗН на турецком сборе потенциальных новобранцев нет.

