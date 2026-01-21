Экс-нападающий Днепра-1 находится на просмотре в латвийском клубе

Бывший форвард «Днепра-1» Даниэль Кивинда находится на просмотре в РФШ, сообщает Sport Arena.

По информации источника, 21-летний футболист уже принял участие в одном из контрольных матчей команды на тренировочных сборах в Турции.

Один из следующих спаррингов во время сборов РФШ проведет против киевского «Динамо» – игра запланирована на 14 февраля.

Предыдущим клубом в карьере Кивинды был румынский «Фарул», за который Даниэль выступал с марта по июль 2025 года, сыграв всего три матча.

После «Днепра-1» он также пытался закрепиться в венгерском «Фехерваре», в который перешел летом 2024 года, однако из-за травм так и не сыграл ни одного матча.

Сезон 2025 года РФШ завершил на втором месте в чемпионате Латвии, отстав всего на одно очко от ФК «Рига» в борьбе за чемпионство.