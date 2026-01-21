Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-нападающий Днепра-1 находится на просмотре в латвийском клубе
Трансферы
21 января 2026, 23:22 |
260
0

Экс-нападающий Днепра-1 находится на просмотре в латвийском клубе

Даниэль Кивинда пытается зарекомендовать себя в РФШ

21 января 2026, 23:22 |
260
0
Экс-нападающий Днепра-1 находится на просмотре в латвийском клубе
Днепр-1. Даниэль Кивинда

Бывший форвард «Днепра-1» Даниэль Кивинда находится на просмотре в РФШ, сообщает Sport Arena.

По информации источника, 21-летний футболист уже принял участие в одном из контрольных матчей команды на тренировочных сборах в Турции.

Один из следующих спаррингов во время сборов РФШ проведет против киевского «Динамо» – игра запланирована на 14 февраля.

Предыдущим клубом в карьере Кивинды был румынский «Фарул», за который Даниэль выступал с марта по июль 2025 года, сыграв всего три матча.

После «Днепра-1» он также пытался закрепиться в венгерском «Фехерваре», в который перешел летом 2024 года, однако из-за травм так и не сыграл ни одного матча.

Сезон 2025 года РФШ завершил на втором месте в чемпионате Латвии, отстав всего на одно очко от ФК «Рига» в борьбе за чемпионство.

По теме:
ЛНЗ потерял интерес к бомбардиру Руха
Названа сумма, которую Шахтеру нужно заплатить за Робсона
Сын легенды Карпат покинул расположение клуба УПЛ
Даниэль Кивинда Днепр-1 РФШ Рига трансферы
Иван Чирко Источник: Sportarena
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Футбол | 21 января 2026, 10:17 13
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно

Без выплаты трансферных компенсаций, конечно же. Так как совсем бесплатно – это лишь в мышеловке…

Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Футбол | 21 января 2026, 07:25 5
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона

Роль основного голеадора на себя возьмет Матвей Пономаренко

Умный гол Собослаи. Ливерпуль разгромил Марсель и входит в топ-8 ЛЧ
Футбол | 21.01.2026, 23:55
Умный гол Собослаи. Ливерпуль разгромил Марсель и входит в топ-8 ЛЧ
Умный гол Собослаи. Ливерпуль разгромил Марсель и входит в топ-8 ЛЧ
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 21.01.2026, 11:39
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Карабах в матче-триллере Лиги чемпионов вырвал победу у Айнтрахта Ф на 90+4
Футбол | 21.01.2026, 21:42
Карабах в матче-триллере Лиги чемпионов вырвал победу у Айнтрахта Ф на 90+4
Карабах в матче-триллере Лиги чемпионов вырвал победу у Айнтрахта Ф на 90+4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем