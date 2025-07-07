Украина. Первая лига07 июля 2025, 17:29 | Обновлено 07 июля 2025, 17:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Карпат покинул расположение клуба Первой лиги
Николай Ярош не продолжил сотрудничество с «Викторией»
07 июля 2025, 17:29 | Обновлено 07 июля 2025, 17:35
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Перволигий клуб «Виктория» официально объявил об уходе 20-летнего голкипера Николая Яроша.
У вратаря завершился срок действия контракта и стороны решили не продлевать сотрудничество.
Ярош стал игроком «Виктория» летом 2023 года, однако дебютировать за команду голкиперу удалось лишь в последнем матче сезона 2024/25 против тернопольской «Нивы» (3:0).
Ранее на нашем сайте сообщалось, что Ярош и другие игроки «Виктории» должны покинуть клуб.
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