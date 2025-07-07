Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Карпат покинул расположение клуба Первой лиги
Украина. Первая лига
07 июля 2025, 17:29 | Обновлено 07 июля 2025, 17:35
541
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Карпат покинул расположение клуба Первой лиги

Николай Ярош не продолжил сотрудничество с «Викторией»

07 июля 2025, 17:29 | Обновлено 07 июля 2025, 17:35
541
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Карпат покинул расположение клуба Первой лиги
ФК Виктория. Николай Ярош

Перволигий клуб «Виктория» официально объявил об уходе 20-летнего голкипера Николая Яроша.

У вратаря завершился срок действия контракта и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Ярош стал игроком «Виктория» летом 2023 года, однако дебютировать за команду голкиперу удалось лишь в последнем матче сезона 2024/25 против тернопольской «Нивы» (3:0).

Ранее на нашем сайте сообщалось, что Ярош и другие игроки «Виктории» должны покинуть клуб.

По теме:
На всех денег не хватит. Арсенал выбирает между форвардом и вингерами
Барселона выставила игрока за дверь. Педри и Гави в отчаянии
Эпицентр – Подолье – 1:0. Видео гола и обзор матча
Виктория Сумы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы свободный агент
Андрей Витренко Источник: ФК Виктория Николаевка
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони КРООС: «Он всегда был особенным игроком, но физически он уже не тот»
Футбол | 07 июля 2025, 18:27 0
Тони КРООС: «Он всегда был особенным игроком, но физически он уже не тот»
Тони КРООС: «Он всегда был особенным игроком, но физически он уже не тот»

Бывший полузащитник «Реала» высказался о Луке Модриче

Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Футбол | 07 июля 2025, 11:20 8
Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне

Украинца хочет подписать «Милан»

Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
Футбол | 06.07.2025, 23:14
Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Футбол | 07.07.2025, 08:26
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 06.07.2025, 22:29
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
05.07.2025, 17:15
Бокс
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
06.07.2025, 01:43 2
Футбол
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
06.07.2025, 08:52 13
Бокс
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
05.07.2025, 21:58
Футбол
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
07.07.2025, 06:50 1
Футбол
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
07.07.2025, 07:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем