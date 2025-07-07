ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Карпат покинул расположение клуба Первой лиги

Перволигий клуб «Виктория» официально объявил об уходе 20-летнего голкипера Николая Яроша.

У вратаря завершился срок действия контракта и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Ярош стал игроком «Виктория» летом 2023 года, однако дебютировать за команду голкиперу удалось лишь в последнем матче сезона 2024/25 против тернопольской «Нивы» (3:0).

Ранее на нашем сайте сообщалось, что Ярош и другие игроки «Виктории» должны покинуть клуб.