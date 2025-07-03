Виктория расторгла контракты с двумя игроками и с двумя продлила

Как стало известно Sport.ua, «Виктория» расторгла контракты с голкипером Георгием Климовым, который в предыдущем сезоне проиграл конкуренцию за место в воротах Александру Литвиненко, и форвардом Назарием Нычем, забившим всего 1 мяч в 22 матчах минувшего чемпионата. Последний может продолжить карьеру в клубе, который сезон 2024/2025 доигрывал под названием «Феникс-Мариуполе», а сейчас готовится к ребрендингу.

Помимо этого, завершились контракты у вратаря Николая Яроша, защитников Евгения Корохова (интересен «Подолью») и Юрия Кравчука, а также полузащитников Дениса Долинского и Максима Бойко.

В то же время новые соглашения сроком на два года с клубом подписали полузащитник Станислав Шарай и нападающий Андрей Шпырёнок.

«Виктория» по итогам предыдущего чемпионата заняла 9-е место в Первой лиге. Подготовку к новому сезону команда Анатолия Бессмертного начала 23 июня. В первых контрольных матчах сумчане обыграли «Колос» (1:0) и сыграли вничью с ЛНЗ (0:0). Следующим должен стать спарринг с «Полтавой» (6 июля).