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Украина. Первая лига
03 июля 2025, 16:46 |
141
0

Виктория расторгла контракты с двумя игроками и с двумя продлила

Сумчане расстались с вратарем и нападающим

03 июля 2025, 16:46 |
141
0
Виктория расторгла контракты с двумя игроками и с двумя продлила
ФК Виктория

Как стало известно Sport.ua, «Виктория» расторгла контракты с голкипером Георгием Климовым, который в предыдущем сезоне проиграл конкуренцию за место в воротах Александру Литвиненко, и форвардом Назарием Нычем, забившим всего 1 мяч в 22 матчах минувшего чемпионата. Последний может продолжить карьеру в клубе, который сезон 2024/2025 доигрывал под названием «Феникс-Мариуполе», а сейчас готовится к ребрендингу.

Помимо этого, завершились контракты у вратаря Николая Яроша, защитников Евгения Корохова (интересен «Подолью») и Юрия Кравчука, а также полузащитников Дениса Долинского и Максима Бойко.

В то же время новые соглашения сроком на два года с клубом подписали полузащитник Станислав Шарай и нападающий Андрей Шпырёнок.

«Виктория» по итогам предыдущего чемпионата заняла 9-е место в Первой лиге. Подготовку к новому сезону команда Анатолия Бессмертного начала 23 июня. В первых контрольных матчах сумчане обыграли «Колос» (1:0) и сыграли вничью с ЛНЗ (0:0). Следующим должен стать спарринг с «Полтавой» (6 июля).

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Источник: новичок УПЛ подписал опытного флангового защитника
Виктория Сумы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Георгий Климов Александр Литвиненко (футболист) Назарий Ныч инсайд Юрий Кравчук Максим Бойко Станислав Шарай
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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