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Эгнатия
08.07.2025 22:00 - : -
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Лига чемпионов
07 июля 2025, 15:11 | Обновлено 07 июля 2025, 15:47
54
0

Эгнатия – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч квалификации в Лигу чемпионов

Матч начнется 8 июля в 22:00 по Киеву

07 июля 2025, 15:11 | Обновлено 07 июля 2025, 15:47
54
0
Эгнатия – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч квалификации в Лигу чемпионов
ФК Брейдаблик

Во вторник, 8 июля состоится игра первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между албанской «Эгнатией» и исландским «Брейдабликом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Эгнатия

За 36 игр основного этапа чемпионата команда завоевала 59 очков и заняла 1-е место таблицы, а выигрыш 4:0 над «Влазней» в финальном поединке плей-офф турнира принес коллективу трофей чемпиона Албании и право играть в квалификации. В финале кубка страны коллектив уступил тиранскому «Динамо» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам 120 сыгранных минут. В еврокубки в прошлом году «Эгнатии» пробиться не удалось.

Брейдаблик

В сезоне 2024 года коллектив завоевал 62 очка в 27 играх чемпионата Исландии и стал чемпионом, опередив «Викингур» на 3 зачетных пункта. В текущем розыгрыше турнира «Брейдаблик» имеет 27 очков после 14 поединков и занимает 3-е место в турнирной таблице, уступая тому же «Викингуру» на 3 балла. Кубок Исландии клуб покинул еще в 1/8 финала, проиграв «Вестри» со счетом 1:2.

Личные встречи

В очных поединках коллективы не встречались еще ни разу.

Интересные факты

  • В этом году за 14 игр чемпионата Исландии «Брейдаблик» пропустил 20 мячей – 6-й худший результат.
  • В 10 последних официальных поединках «Эгнатия» одержала всего 3 победы.
  • «Брейдаблик» забил 26 мячей в этом сезоне чемпионата – 3-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Эгнатия
8 июля 2025 -
22:00
Брейдаблик
Тотал больше 2 1.6 Сделать ставку

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Эгнатия Брейдаблик Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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