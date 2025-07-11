08.07.2025 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов11 июля 2025, 03:31 |
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Эгнатия – Брейдаблик – 1:0. Победный мяч на 90+3 минуте. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
11 июля 2025, 03:31 |
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Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Клуб Эгнатия из Албании на последних минутах вырвала победу у Брейдаблика из Исландии (1:0).
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 8 июля
Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия) – 1:0
Гол: Груда, 90+3
Видео гола и обзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ильди Груда (Эгнатия).
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