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Лига Чемпионов
Эгнатия
08.07.2025 22:00 – FT 1 : 0
Брейдаблик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 июля 2025, 03:31 |
7
0

Эгнатия – Брейдаблик – 1:0. Победный мяч на 90+3 минуте. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 июля 2025, 03:31 |
7
0
Эгнатия – Брейдаблик – 1:0. Победный мяч на 90+3 минуте. Видео гола и обзор
ФК Эгнатия

Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Клуб Эгнатия из Албании на последних минутах вырвала победу у Брейдаблика из Исландии (1:0).

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 8 июля

Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия) – 1:0

Гол: Груда, 90+3

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ильди Груда (Эгнатия).
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видео голов и обзор Лига чемпионов Брейдаблик Эгнатия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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