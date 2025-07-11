Эгнатия – Брейдаблик – 1:0. Победный мяч на 90+3 минуте. Видео гола и обзор

Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Клуб Эгнатия из Албании на последних минутах вырвала победу у Брейдаблика из Исландии (1:0).

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 8 июля

Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия) – 1:0

Гол: Груда, 90+3

Видео гола и обзор матча