В квалификации ЛЧ боснийский чемпион получил солидный перевес в первой игре
Ответные матчи 1-го раунда отбора к ЛЧ пройдут на следующей неделе
Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Боснийский чемпион Зриньски получил солидный перевес в первой игре против команды Виртус из Сан-Марино (2:0).
Клуб Эгнатия из Албании на последних минутах выиграл победу у Брейдаблика из Исландии (1:0).
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 8 июля
Виртус (Сан-Марино) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 0:2
Голы: Бильбия, 45 (пен), 79
Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия) – 1:0
Гол: Груда, 90+3
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