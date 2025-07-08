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Лига Чемпионов
Виртус
08.07.2025 22:00 – FT 0 : 2
Зриньски
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Лига чемпионов
08 июля 2025, 23:56 | Обновлено 09 июля 2025, 00:41
267
0

В квалификации ЛЧ боснийский чемпион получил солидный перевес в первой игре

Ответные матчи 1-го раунда отбора к ЛЧ пройдут на следующей неделе

08 июля 2025, 23:56 | Обновлено 09 июля 2025, 00:41
267
0
В квалификации ЛЧ боснийский чемпион получил солидный перевес в первой игре
ФК Зриньски

Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Боснийский чемпион Зриньски получил солидный перевес в первой игре против команды Виртус из Сан-Марино (2:0).

Клуб Эгнатия из Албании на последних минутах выиграл победу у Брейдаблика из Исландии (1:0).

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 8 июля

Виртус (Сан-Марино) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 0:2

Голы: Бильбия, 45 (пен), 79

Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия) – 1:0

Гол: Груда, 90+3

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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