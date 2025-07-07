Во вторник, 8 июля состоится игра первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между сан-маринским «Виртусом» и боснийским «Зриньски». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Виртус

За 30 игр чемпионата коллектив завоевал 77 очков и стал чемпионом Сан-Марино, опередив «Ла Фиориту» на 4 зачетных пункта. Этот титул стал для команды уже вторым. Кроме этого «Виртус» победил в кубке страны, минимально одолев «Тре Фиоли» в финале. В прошлом году команда также участвовала в квалификации Лиги чемпионов, однако вылетела после первого раунда, проиграв румынскому «Стяуа» 2 матча с общим счетом 11:1.

Зриньски

В сезоне 2024/25 команда завоевала 82 балла за 33 игры боснийской лиги и смогла стать чемпионом страны, опередив «Борац Баня-Лука» всего на 1 очко. Из кубка коллектив вылетел еще в четвертьфинале, проиграв будущему победителю «ФК Сараево». Однако первому розыгрышу Суперкубка Боснии и Герцоговины «Зриньски» минимально одолел тот же «Борац», который клуб до этого опередил в чемпионате.

Интересные факты

В 33 поединках прошлого сезона чемпионата Боснии «Зриньски» пропустили 17 голов – 2-й лучший показатель в чемпионате.

«Зриньски» отличился 74 забитыми мячами в минувшем сезоне боснийской лиги – у ближайшего преследователя по этому показателю на 26 голов меньше.

В последний раз «Виртус» терпел поражение еще в октябре 2024 года, в игре чемпионата против «Космоса».

Прогноз

Я поставлю на победу «Зриньски» с форой -2.5 и коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua Виртус Зриньски Зриньски с форой -2.5 1.81 Сделать ставку

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