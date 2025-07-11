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  4. Виртус – Зриньски – 0:2. Радость для Боснии. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Виртус
08.07.2025 22:00 – FT 0 : 2
Зриньски
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 июля 2025, 03:23 | Обновлено 11 июля 2025, 03:25
9
0

Виртус – Зриньски – 0:2. Радость для Боснии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 июля 2025, 03:23 | Обновлено 11 июля 2025, 03:25
9
0
Виртус – Зриньски – 0:2. Радость для Боснии. Видео голов и обзор
ФК Зриньски

Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Боснийский чемпион Зриньски получил солидный перевес в первой игре против команды Виртус из Сан-Марино (2:0).

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 8 июля

Виртус (Сан-Марино) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 0:2

Голы: Бильбия, 45 (пен), 79

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Бильбия (Зриньски).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Неманья Бильбия (Зриньски).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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