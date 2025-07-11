Лига чемпионов11 июля 2025, 03:23 | Обновлено 11 июля 2025, 03:25
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Виртус – Зриньски – 0:2. Радость для Боснии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
11 июля 2025, 03:23 | Обновлено 11 июля 2025, 03:25
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Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Боснийский чемпион Зриньски получил солидный перевес в первой игре против команды Виртус из Сан-Марино (2:0).
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 8 июля
Виртус (Сан-Марино) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 0:2
Голы: Бильбия, 45 (пен), 79
Видео голов и обзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Бильбия (Зриньски).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Неманья Бильбия (Зриньски).
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