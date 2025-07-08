Команда из Гибралтара одержала победу в квалификации Лиги чемпионов
Ответные матчи 1-го раунда отбора к ЛЧ пройдут на следующей неделе
Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Команды из Гибралтара и Косова одержали победы в квалификации ЛЧ.
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 8 июля
Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:3
Голы: Йохансен, 28, Ватнхамар, 45+4 (пен) – Лопеш, 19, 31, Де Барр, 38 (пен)
Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург) – 1:0
Гол: Манай, 74
Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия (Северная Македония) – 0:0
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