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Викингур Нордрагота
08.07.2025 21:00 – FT 2 : 3
Линкольн Ред Импс
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Лига чемпионов
08 июля 2025, 23:23 | Обновлено 08 июля 2025, 23:57
228
1

Команда из Гибралтара одержала победу в квалификации Лиги чемпионов

Ответные матчи 1-го раунда отбора к ЛЧ пройдут на следующей неделе

08 июля 2025, 23:23 | Обновлено 08 июля 2025, 23:57
228
1
Команда из Гибралтара одержала победу в квалификации Лиги чемпионов
ФК Линкольн Ред Импс

Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Команды из Гибралтара и Косова одержали победы в квалификации ЛЧ.

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 8 июля

Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:3

Голы: Йохансен, 28, Ватнхамар, 45+4 (пен) – Лопеш, 19, 31, Де Барр, 38 (пен)

Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург) – 1:0

Гол: Манай, 74

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия (Северная Македония) – 0:0

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Лига чемпионов Нью-Сейнтс Шкендия Дрита Дифферданж Линкольн Ред Импс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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GloryUkraine
Гібралтар.Площа 6,8 кВ.км. Населення майже 39000 (всього)! Один стадіон. 12 команд в Лізі. Нема слів.
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