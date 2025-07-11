08.07.2025 21:00 – FT 2 : 3
Лига чемпионов11 июля 2025, 02:59 | Обновлено 11 июля 2025, 03:01
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Викингур – Линкольн Ред Импс – 2:3. Победа Гибралтара. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
11 июля 2025, 02:59 | Обновлено 11 июля 2025, 03:01
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Состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Команда из Гибралтара одержала победу в квалификации ЛЧ.
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 8 июля
Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:3
Голы: Йохансен, 28, Ватнхамар, 45+4 (пен) – Лопеш, 19, 31, Де Барр, 38 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
82’
Olaf Bardason (Викингур Нордрагота) получает красную карточку.
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Сольви Ватнхамар (Викингур Нордрагота).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Ти-Джей Де Барр (Линкольн Ред Импс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Лопеш (Линкольн Ред Импс).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Якуп Йохансен (Викингур Нордрагота).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Лопеш (Линкольн Ред Импс).
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