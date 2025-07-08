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Лига Чемпионов
Олимпия Любляна
08.07.2025 20:00 – FT 1 : 1
Кайрат
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Лига чемпионов
08 июля 2025, 22:10 | Обновлено 08 июля 2025, 22:22
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0

Чемпионы Словении не сумели обыграть в ЛЧ команду из Казахстана

Олимпия Любляна и Кайрат Алматы разошлись миром в первом матче

08 июля 2025, 22:10 | Обновлено 08 июля 2025, 22:22
121
0
Чемпионы Словении не сумели обыграть в ЛЧ команду из Казахстана
ФК Олимпия

8 июля в Любляне состоялся первый матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между словенской Олимпией и казахстанским Кайратом.

Хозяева владели инициативой на протяжении большей части поединка (65% владения мячом, 15 ударов против 5), однако не сумели выиграть матч. Игра завершилась вничью (1:1).

Счет открыл Кайрат на 59-й минуте благодаря точному удару Дастана Сатпаева. Вскоре Олимпия восстановила равновесие, гол на 66-й минуте записал на свой счет Диогу Пинту.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Алма-Ате. Победитель пары в 3-й раунд квалификации ЛЧ выйдет на сильнейшего в дуэли КуПС – Милсами (1:0 в первой игре).

Интересно, что 10 июля именно на арене «Стожице» в Любляне матч второго раунда квалификации Лиги Европы проведет донецкий Шахтер – против финского клуба Ильвес.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первый матч, 8 июля, Любляна, стадион Стожице

Олимпия (Словения) – Кайрат (Казахстан) – 1:1

Голы: Диогу Пинту, 66 – Дастан Сатпаев, 59

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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