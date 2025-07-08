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Лига Чемпионов
Олимпия Любляна
08.07.2025 20:00 - : -
Кайрат
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Лига чемпионов
08 июля 2025, 05:46 |
82
0

Олимпия Любляна – Кайрат. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 8 июля и начнется в 20:00 по Киеву

08 июля 2025, 05:46 |
82
0
Олимпия Любляна – Кайрат. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Олимпия Любляна

8 июля на Стожице пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Олимпия Любляна встретится с Кайратом. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Олимпия Любляна

Команда была создана только в 2005-м году. Но буквально спустя десятилетие, в 2015/2016, она впервые стала чемпионом Словении. И успела повторить это достижение еще трижды. В том числе и в прошлом сезоне, когда получилось уверенно, на 7 очков, опередить исторического местного гранда - Марибор. Кроме того, в 2023-м году впервые получилось дойти до группового раунда еврокубка, Лиги конференций. А в прошлом цикле там даже вышли в плей-офф.

Отметим, что летом в Юнион перешел Флорун, но даже выручив за него несколько миллионов, все равно столичный проект подписывал в основном свободных агентов. Впрочем, как минимум в товарищеском формате клуб в конце прошлого и начале нового месяца и в обновленной обойме показывал хорошие результаты.

Кайрат

Клуб был основан в середине прошлого века, как Локомотив. И периодически представлял республику в высшем союзном дивизионе, пусть и без значительных успехов. Не удивительно, что в 1992-м году он стал чемпионом уже независимого Казахстана, впрочем, быстро уйдя в тень и начав напоминать о себе только эпизодически. И только в последнее время снова удавалось реально претендовать на лидерство. В 2024-м году оформили четвертый титул.

Сейчас в стране в разгаре новое первенство. И у столичной команды есть хорошие шансы сохранить лидерство - она уже ушла в отрыв от преследователей. Но не единолично - у Астаны практически такие же показатели.

Статистика личных встреч

Оба клуба не так давно и не так уж часто играют в еврокубках. Не удивительно, что они проведут во вторник смой первый очный футбольный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно обращают внимание на то, что у гостей есть козырь в виде реальной игровой практики - это нивелируется тем, что хозяева опытнее и выше классом. В Словении должны выиграть хозяева (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Олимпия Любляна
8 июля 2025 -
20:00
Кайрат
Победа Олимпии 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Олимпия Любляна Кайрат Алматы Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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