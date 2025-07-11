Олимпия – Кайрат – 1:1. Большой перевес, но ничья. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
8 июля в Любляне состоялся первый матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между словенской Олимпией и казахстанским Кайратом.
Хозяева владели инициативой на протяжении большей части поединка (65% владения мячом, 15 ударов против 5), однако не сумели выиграть матч. Игра завершилась вничью (1:1).
Счет открыл Кайрат на 59-й минуте благодаря точному удару Дастана Сатпаева. Вскоре Олимпия восстановила равновесие, гол на 66-й минуте записал на свой счет Диогу Пинту.
Ответный матч состоится на следующей неделе в Алма-Ате. Победитель пары в 3-й раунд квалификации ЛЧ выйдет на сильнейшего в дуэли КуПС – Милсами (1:0 в первой игре).
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первый матч, 8 июля, Любляна, стадион Стожице
Олимпия (Словения) – Кайрат (Казахстан) – 1:1
Голы: Диогу Пинту, 66 – Дастан Сатпаев, 59
Видео голов и обзор матча
События матча
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