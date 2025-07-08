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Лига Чемпионов
Левадия
08.07.2025 19:30 – FT 0 : 1
РФШ
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Лига чемпионов
08 июля 2025, 21:49 | Обновлено 08 июля 2025, 22:01
246
0

Недавние соперники Динамо. На старте ЛЧ состоялось балтийское дерби

Команда РФШ Рига обыграла Левадию из Таллина с минимальным перевесом

08 июля 2025, 21:49 | Обновлено 08 июля 2025, 22:01
246
0
Недавние соперники Динамо. На старте ЛЧ состоялось балтийское дерби
ФК РФШ

8 июля в Таллинне состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26.

Эстонская «Левадия» уступила латвийскому клубу РФШ (0:1), который недавно был соперником киевского Динамо в минувшем сезоне Лиги Европы.

Единственный гол в поединке забил Стефан Панич на 56-й минуте с пенальти, чем принес своему клубу минимальную победу со счетом 1:0.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Риге.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первый матч, 8 июля, Таллин, Ле Кок Арена

Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия) – 0:1

Гол: Панич, 56 (пен)

Инфографика

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РФШ Рига Левадия Лига чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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