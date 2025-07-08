Первый раунд ЛЧ. Мальме уверенно победил в Грузии. Выиграл клуб из Армении
Вечером 8 июля проходят первого матчи 1-го раунда Лиги чемпионов
Вечером 8 июля проходят первого матчи 1-го раунда Лиги чемпионов 2025/26.
Шведский Мальме уверенно победил в Грузии в матче против клуба Иберия 1999 со счетом 3:1.
Выиграл свой матч Ноа, клуб из Армении, который нанес поражение Будучности из Черногории (1:0).
Ответные встречи Q1 Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первый матч. 8 июля
Ноа (Армения) – Будучност (Черногория) – 1:0
Гол: Имран Улад Омар, 68
Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3
Голы: Рушевич, 86 – Бузанелло, 8, Гудьонссен, 58, Али, 70
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