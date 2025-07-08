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Лига Чемпионов
Ноа
08.07.2025 19:00 – FT 1 : 0
Будучност
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Лига чемпионов
08 июля 2025, 20:58 | Обновлено 08 июля 2025, 21:07
239
0

Первый раунд ЛЧ. Мальме уверенно победил в Грузии. Выиграл клуб из Армении

Вечером 8 июля проходят первого матчи 1-го раунда Лиги чемпионов

08 июля 2025, 20:58 | Обновлено 08 июля 2025, 21:07
239
0
Первый раунд ЛЧ. Мальме уверенно победил в Грузии. Выиграл клуб из Армении
ФК Мальме

Вечером 8 июля проходят первого матчи 1-го раунда Лиги чемпионов 2025/26.

Шведский Мальме уверенно победил в Грузии в матче против клуба Иберия 1999 со счетом 3:1.

Выиграл свой матч Ноа, клуб из Армении, который нанес поражение Будучности из Черногории (1:0).

Ответные встречи Q1 Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первый матч. 8 июля

Ноа (Армения) – Будучност (Черногория) – 1:0

Гол: Имран Улад Омар, 68

Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3

Голы: Рушевич, 86 – Бузанелло, 8, Гудьонссен, 58, Али, 70

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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