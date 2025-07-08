Первый раунд ЛЧ. Мальме уверенно победил в Грузии. Выиграл клуб из Армении

Вечером 8 июля проходят первого матчи 1-го раунда Лиги чемпионов 2025/26.

Шведский Мальме уверенно победил в Грузии в матче против клуба Иберия 1999 со счетом 3:1.

Выиграл свой матч Ноа, клуб из Армении, который нанес поражение Будучности из Черногории (1:0).

Ответные встречи Q1 Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первый матч. 8 июля

Ноа (Армения) – Будучност (Черногория) – 1:0

Гол: Имран Улад Омар, 68

Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3

Голы: Рушевич, 86 – Бузанелло, 8, Гудьонссен, 58, Али, 70

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