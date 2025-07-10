Ноа (Армения) – Будучност (Черногория) – 1:0. Видео гола и обзор матча
Клуб из Армении одержал минимальную победу
8 июля в городе Абовян (Армения) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги чемпионов 2025/26. Местный футбольный клуб Ноа принимал Будучност (Черногория).
Поединок проходил на стадионе Abovyan City Stadium и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 68-й минуте забил Имран Улад Омар.
Ответная встреча состоится в Черногории 15 июля.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Первый матч. 8 июля, Армения
Ноа (Армения) – Будучност (Черногория) – 1:0
Гол: Имран Улад Омар, 68
Видео гола и обзор матча
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