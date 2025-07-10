Ноа (Армения) – Будучност (Черногория) – 1:0. Видео гола и обзор матча

8 июля в городе Абовян (Армения) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги чемпионов 2025/26. Местный футбольный клуб Ноа принимал Будучност (Черногория).

Поединок проходил на стадионе Abovyan City Stadium и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 68-й минуте забил Имран Улад Омар.

Ответная встреча состоится в Черногории 15 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Первый матч. 8 июля, Армения

Ноа (Армения) – Будучност (Черногория) – 1:0

Гол: Имран Улад Омар, 68

Видео гола и обзор матча